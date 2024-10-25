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25 октября, 19:09

В ВС России поступила партия комплектов зимней группы одежды ВКПО 3.1

Зимний комплект обмундирования для российских военных. Обложка © Концерн «Калашников»

Зимний комплект обмундирования для российских военных. Обложка © Концерн «Калашников»

Входящая в концерн «Калашников» компания «Триада-ТКО» поставила комплекты зимней формы из всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) 3.1 для российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«В частности, [в адрес заказчика] отгружаются бельё нательное флисовое, куртки флисовые, костюмы демисезонные и утеплённые, шапки утеплённые», — сказано в публикации.

В «Калашникове» добавили, что обмундирование было модернизировано по запросу заказчика с учётом опыта эксплуатация ВКПО 3.0 в зоне СВО. У новой одежды доработана конструкция и повышены свойства теплоизоляции.

В частности, у нательной фуфайки теперь плоские швы, а у флисовой куртки появились трикотажные вставки, которые улучшают терморегуляцию и регуляторы объёма. Куртке из демисезонного костюма добавили влагозащитный карман для хранения инструментов.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что «Курганмашзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», поставил в ВС РФ новую партию БМД-4М и БМП-3. Машины были доработаны с учётом опыта спецоперации и оснащены дополнительными комплектами защиты.

Юрий Лысенко
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