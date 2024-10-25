В ВС России поступила партия комплектов зимней группы одежды ВКПО 3.1

Входящая в концерн «Калашников» компания «Триада-ТКО» поставила комплекты зимней формы из всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) 3.1 для российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«В частности, [в адрес заказчика] отгружаются бельё нательное флисовое, куртки флисовые, костюмы демисезонные и утеплённые, шапки утеплённые», — сказано в публикации.

В «Калашникове» добавили, что обмундирование было модернизировано по запросу заказчика с учётом опыта эксплуатация ВКПО 3.0 в зоне СВО. У новой одежды доработана конструкция и повышены свойства теплоизоляции.

В частности, у нательной фуфайки теперь плоские швы, а у флисовой куртки появились трикотажные вставки, которые улучшают терморегуляцию и регуляторы объёма. Куртке из демисезонного костюма добавили влагозащитный карман для хранения инструментов.