«Ростех» отправил в зону СВО очередную партию БМП-3 и БМД-4М
«Курганмашзавод» поставил ВС РФ партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой
БМД-4М на военно-техническом форуме «Армия» в 2023 году. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
«Курганмашзавод» (является подразделением холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех») поставил армии России новую партию БМД-4М и БМП-3, оборудованных дополнительными комплектами защиты. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Процесс сборки и отгрузки боевых машин пехоты и десанта для армии России «Курганмашзаводом». Видео © Telegram / Ростех
«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию военной техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на «Курганмашзаводе», — указано в публикации.
Дополнительная защита состоит из комплектов для усиления бронирования и решётчатых экранов. Кроме того, техника снабжена «Накидками» — спецкомплектами из негорючих материалов для снижения заметности в тепловом радиолокационном спектре, что повысит выживаемость техники в условиях ведения боя.
Ранее Life.ru сообщал о том, как в сентябре другая «дочка» «Ростеха» — Объединённая авиастроительная корпорация — передала ВС России новую партию многоцелевых истребителей Су-57 и Су-35С. В государственной корпорации добавили, что самолёты успешно завершили все тесты: как заводские, так и лётные в разных режимах.