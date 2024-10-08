Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 11:04

«Ростех» отправил в зону СВО очередную партию БМП-3 и БМД-4М

«Курганмашзавод» поставил ВС РФ партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой

БМД-4М на военно-техническом форуме «Армия» в 2023 году. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

БМД-4М на военно-техническом форуме «Армия» в 2023 году. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

«Курганмашзавод» (является подразделением холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех») поставил армии России новую партию БМД-4М и БМП-3, оборудованных дополнительными комплектами защиты. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Процесс сборки и отгрузки боевых машин пехоты и десанта для армии России «Курганмашзаводом». Видео © Telegram / Ростех

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию военной техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на «Курганмашзаводе», — указано в публикации.

Дополнительная защита состоит из комплектов для усиления бронирования и решётчатых экранов. Кроме того, техника снабжена «Накидками» — спецкомплектами из негорючих материалов для снижения заметности в тепловом радиолокационном спектре, что повысит выживаемость техники в условиях ведения боя.

Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары
Ставшие кошмаром для ВСУ «Кубы» научили наносить групповые удары

Ранее Life.ru сообщал о том, как в сентябре другая «дочка» «Ростеха» — Объединённая авиастроительная корпорация — передала ВС России новую партию многоцелевых истребителей Су-57 и Су-35С. В государственной корпорации добавили, что самолёты успешно завершили все тесты: как заводские, так и лётные в разных режимах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ростех
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров