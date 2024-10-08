«Ростех» отправил в зону СВО очередную партию БМП-3 и БМД-4М

«Курганмашзавод» (является подразделением холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех») поставил армии России новую партию БМД-4М и БМП-3, оборудованных дополнительными комплектами защиты. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Процесс сборки и отгрузки боевых машин пехоты и десанта для армии России «Курганмашзаводом». Видео © Telegram / Ростех

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию военной техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на «Курганмашзаводе», — указано в публикации.

Дополнительная защита состоит из комплектов для усиления бронирования и решётчатых экранов. Кроме того, техника снабжена «Накидками» — спецкомплектами из негорючих материалов для снижения заметности в тепловом радиолокационном спектре, что повысит выживаемость техники в условиях ведения боя.