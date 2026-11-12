В ночь с 11 на 12 ноября силы противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.