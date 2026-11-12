Силы ПВО сбили два беспилотника на подлёте к Москве ночью 12 ноября
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В ночь с 11 на 12 ноября силы противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Информация о возможных пострадавших и повреждениях на земле пока не приводилась.
Ранее Life.ru сообщал об атаке БПЛА на Омск 11 ноября. Из-за беспилотной опасности в городе отменили первый день юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Выступления танцевальных дуэтов и спортивных пар на «G-Drive Арене» перенесли ради безопасности участников и зрителей. Федерация фигурного катания уточнила, что полностью отменять турнир «Сердце Сибири» не планируется. Режим беспилотной опасности отменили только к вечеру.