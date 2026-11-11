В Омске отменили соревнования первого дня шестого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию из-за угрозы беспилотников. Выступления спортсменов, запланированные на 11 ноября на «G-Drive Арене», не состоятся. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Решение принято в целях безопасности участников и зрителей. При этом сам турнир «Сердце Сибири» отменять не собираются — организаторы намерены пересмотреть расписание и провести перенесённые прокаты в другие дни.

«Сегодня фигуристы провели тренировки на G-Drive Арене. Однако в целях безопасности соревнования танцевальных и спортивных пар были отменены и перенесены на последующий день», — говорится в сообщении федерации.

В среду на лёд должны были выйти танцевальные дуэты с ритм-танцами и спортивные пары с короткими программами. Соревнования планировалось провести с 11 по 13 ноября.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил в регионе беспилотную опасность. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и сообщать о возможных происшествиях по номеру 112.

По информации местных СМИ, на фоне угрозы беспилотников зрителей начали эвакуировать с «G-Drive Арены». Новое расписание соревнований организаторы обещают опубликовать дополнительно.

Вслед за юниорским турниром в Омске запланирован взрослый этап Гран-при России. Об изменении его сроков пока не сообщалось.