В Омской области отменили режим беспилотной опасности, действовавший 11 ноября на фоне атаки беспилотников. Об отбое тревоги сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Отбой беспилотной опасности. Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей», — написал глава региона.