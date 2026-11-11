В Омской области отменили режим беспилотной опасности после атаки БПЛА
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В Омской области отменили режим беспилотной опасности, действовавший 11 ноября на фоне атаки беспилотников. Об отбое тревоги сообщил губернатор Виталий Хоценко.
«Отбой беспилотной опасности. Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей», — написал глава региона.
Напомним, предупреждение о беспилотной опасности объявили 11 ноября около 12:30 по московскому времени. Из-за угрозы атаки БПЛА в Омске отменили или перенесли вечерние культурные мероприятия, включая спектакли и концерты. Кроме того, юные фигуристы, приехавшие на этап Гран-при России, были вынуждены укрыться в подвале гостиницы. По словам тренера Ирины Жук, спортсмены и наставники слышали взрывы и сильно нервничали. Из соображений безопасности первый день соревнований также отменили.