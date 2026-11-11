В Омске и Омской области отменили или перенесли вечерние культурные мероприятия из-за угрозы атак беспилотников. Ограничения затронули театральные постановки и концерты, запланированные на 11 ноября. Об этом сообщило региональное Министерство культуры в мессенджере MAX.

«В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью учреждения культуры были вынуждены отменить или перенести вечерние мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омске из-за беспилотной опасности отменили первый день юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Выступления спортсменов, запланированные на 11 ноября на «G-Drive Арене», не состоялись. В Федерации фигурного катания пояснили, что решение принято ради безопасности участников и зрителей. При этом полностью отменять турнир «Сердце Сибири» организаторы не намерены.