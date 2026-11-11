Юные фигуристы укрылись в подвале гостиницы из-за атаки БПЛА на Омск
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Юные фигуристы, приехавшие в Омск на этап Гран-при России, вынуждены укрываться в подвале гостиницы из-за угрозы атаки беспилотников. Спортсмены и тренеры слышат взрывы, а обстановка вызывает серьёзное беспокойство. Об этом РИА «Новости» рассказала тренер по фигурному катанию Ирина Жук.
«Обстановка в городе тяжелая. Мы слышим взрывы. Ребята сидят в подвале в гостинице, прячутся на цокольном этаже. Все сильно нервничают», — поделилась специалист.
По словам Жук, участники соревнований стараются сохранять спокойствие и даже шутить, чтобы справиться с напряжением. Однако тревога не отпускает ни самих спортсменов, ни взрослых, отвечающих за их безопасность.
«Конечно, все стараются не паниковать, где-то даже с юмором пытаются быть. Но все нервничают. И мы, тренеры, за них нервничаем особенно. Взрывы до сих пор слышны», — рассказала тренер.
Ранее Life.ru сообщал об отмене первого дня юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Из-за беспилотной опасности организаторы перенесли выступления танцевальных дуэтов и спортивных пар, запланированные на 11 ноября на «G-Drive Арене». В Федерации фигурного катания уточнили, что полностью отменять турнир «Сердце Сибири» не собираются. Новое расписание обещали опубликовать дополнительно.