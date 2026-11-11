Юные фигуристы, приехавшие в Омск на этап Гран-при России, вынуждены укрываться в подвале гостиницы из-за угрозы атаки беспилотников. Спортсмены и тренеры слышат взрывы, а обстановка вызывает серьёзное беспокойство. Об этом РИА «Новости» рассказала тренер по фигурному катанию Ирина Жук.

«Обстановка в городе тяжелая. Мы слышим взрывы. Ребята сидят в подвале в гостинице, прячутся на цокольном этаже. Все сильно нервничают», — поделилась специалист.

По словам Жук, участники соревнований стараются сохранять спокойствие и даже шутить, чтобы справиться с напряжением. Однако тревога не отпускает ни самих спортсменов, ни взрослых, отвечающих за их безопасность.

«Конечно, все стараются не паниковать, где-то даже с юмором пытаются быть. Но все нервничают. И мы, тренеры, за них нервничаем особенно. Взрывы до сих пор слышны», — рассказала тренер.