В Омской области оперативные службы работают на местах падения обломков беспилотников. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом в Max и призвал жителей не выходить на улицу.

«Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы», — написал глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что средства ПВО отражают атаку беспилотников на регион. Он попросил сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112. В Омской области сегодня, 11 ноября, была объявлена беспилотная опасность.