Власти Омской области объявили о введении режима беспилотной опасности, жителей призвали соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу. Информацией делится в Max губернатор региона Виталий Хоценко.

«По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность», — сказано в тексте.

В случае обнаружения обломков вражеских дронов граждан убедительно просят не приближаться к ним и сообщить об опасной находке по номеру 112.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ульяновской областью. Обломки сбитых аппаратов обнаружили в Сенгилеевском и Кузоватовском районах, пострадавших и повреждений имущества нет.