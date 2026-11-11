Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Ульяновской областью. Обломки сбитых аппаратов обнаружили в Сенгилеевском и Кузоватовском районах, пострадавших и повреждений имущества нет.

Об отражении атаки сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём телеграм-канале. Глава области подтвердил, что в результате происшествия удалось избежать жертв и материального ущерба.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников. Он также напомнил о запрете на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей дронов, их фрагментов и работы противовоздушной обороны.

«Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — подчеркнул глава региона.

Ранее, 4 ноября, над Ульяновской областью уничтожили ещё один украинский беспилотник. Его фрагменты обнаружили в Кузоватовском районе, обошлось без пострадавших и разрушений. До этого, 29 октября, средства ПВО сбили четыре дрона над регионом. Тогда места падения зафиксировали в Тереньгульском, Мелекесском и Кузоватовском районах, повреждений имущества также не было.