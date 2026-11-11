Дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны России, воздушные цели поражены над территориями российских регионов и акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

В сводке перечислены Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Владимирская, Калужская, Кировская, Курская, Ленинградская и Новгородская области. Также беспилотники уничтожены над Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Помимо этого, ПВО перехватывала дроны над Московским регионом и Краснодарским краем. В перечень вошли Татарстан, Крым и акватория Азовского моря.

В Смоленской области в эту ночь два человека погибли после попадания обломков БПЛА в многоквартирный дом в Ярцеве. По сообщению губернатора Василия Анохина, в здании возник пожар, над регионом за ночь уничтожили 37 беспилотников.

Одним из наиболее заметных эпизодов ночи стала атака на Ленинградскую область с пожаром в Усть-Луге, детали которой собраны отдельно.