Атака беспилотников на Ленинградскую область в ночь на 11 ноября стала самой массовой с начала 2026 года. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом уничтожили 150 БПЛА — больше, чем при любом из предыдущих налётов за этот период.

Это следует из опубликованных главой области сведений. До сегодняшней ночи наибольшее число сбитых беспилотников зафиксировали 18 октября — 145. Следом шла атака 6 июня, когда военные уничтожили 144 аппарата.

При нынешнем налёте в портовой зоне Усть-Луга возник пожар. Пострадали трое работников, угрозы их жизням нет. Ещё одну крупную атаку регион отразил двумя днями ранее: 9 ноября над областью ликвидировали 113 беспилотников. Среди других масштабных налётов этого года — атаки 4 июля и 23 марта, когда сбили 72 и более 70 БПЛА соответственно.

Подробную хронологию атаки беспилотников на Ленинградскую область 11 ноября и сведения о пожаре в Усть-Луге Life.ru собрал в отдельном материале.

Ночью 11 ноября ограничения затронули и работу Пулково: два пассажирских самолёта, направлявшихся в Санкт-Петербург, приземлились в Хельсинки. Лайнеры выполняли рейсы из Стамбула и Хургады, но не смогли сесть в петербургском аэропорту из-за временного запрета на приём воздушных судов.

Ночная атака повлияла и на гражданские перелёты. Правила проверки табло и действий при переносе рейса Life.ru разбирал отдельно.