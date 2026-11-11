Финляндия сняла временные ограничения на полёты над восточной частью Финского залива, введённые ночью 11 ноября из-за угрозы беспилотников. Воздушное пространство в зоне ответственности финских авиадиспетчеров вновь стало доступно для авиации.

Силы обороны Финляндии объявили о создании временной зоны ограничения полётов в восточной части Финского залива. Меры вступили в силу около 02:09 по местному времени, а спустя несколько минут ограничения распространили и на движение судов.

Финские военные объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность граждан и возможность оперативного реагирования на потенциальную угрозу беспилотников. Согласно опубликованному авиационному извещению, действие временного ограничения воздушного пространства было рассчитано до 07:00 по местному времени.

Ночью 11 ноября в Ленинградской области также действовал режим беспилотной опасности. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о масштабной работе средств противовоздушной обороны, сбито было 150 БПЛА.

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