Трое работников пострадали в результате атаки беспилотников на портовую зону Усть-Луги в Ленинградской области. По предварительным данным, за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 150 воздушных целей, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет», — написал глава региона.

Дрозденко также объявил отбой беспилотной опасности.

Ранее Life.ru сообщал, что направленные на Пензенскую область ракеты не достигли своих целей. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, поблагодаривший военнослужащих Минобороны России за слаженную работу ПВО.