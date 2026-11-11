Ракеты, направленные в сторону Пензенской области, не достигли своих целей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере «Макс», поблагодарив российских военных за работу ПВО.

«Благодарю военнослужащих Министерства обороны России, обеспечивающих нашу противовоздушную оборону. Нацеленные на Пензенскую область ракеты не достигли своих целей. Спасибо всем, кто охраняет покой мирных граждан, за четкость и слаженность действий», — написал глава региона.

Ракетную опасность в области объявили поздно вечером 10 ноября, в 23:40 по московскому времени. Режим действовал до 00:54 11 ноября — в общей сложности 1 час 14 минут.