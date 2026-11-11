В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы в регионе возможно замедление мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал глава региона.

Накануне вечером жители Санкт-Петербурга начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. По данным Downdetector, в основном жалобы начали поступать после 22 часов. Петербуржцы в том числе сообщали, что у них работают только сайты из «белых списков».

После объявления беспилотной опасности появились сообщения о работе ПВО: все события ночной атаки на Ленинградскую область собраны в хронологии Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на Новгородскую область были повреждены промышленный объект и два дачных дома. По словам губернатора Александра Дронова, обошлось без пострадавших. Глава региона пообещал оказать владельцам пострадавших домов необходимую помощь, в том числе материальную.