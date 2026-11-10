Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 802 украинских беспилотника самолётного типа и четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger. Об этом 10 ноября сообщили в Минобороны РФ. Согласно сводке ведомства, также были перехвачены шесть управляемых авиационных бомб.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Rusty Dagger, также известная под обозначением AGM-188A, — американская крылатая ракета, разработанная компанией Zone 5 Technologies по программе Extended Range Attack Munition (ERAM). Проект предусматривает создание сравнительно недорогого высокоточного оружия большой дальности, в том числе для поставок Украине.

В октябре 2026 года разработчик представил новую модификацию Rusty Dagger, способную запускаться с наземных установок. Первоначально ракета создавалась для применения с авиационных платформ, включая истребители F-16.

Первые сообщения о возможном применении таких ракет украинскими войсками появились ещё летом. Тогда специалисты связывали обнаруженные элементы ракетного оборудования с AGM-188A, однако сведения об использовании этого вооружения оставались предварительными.

Ранее Life.ru сообщал о перехвате 430 украинских беспилотников за ночь 9 ноября. По данным Минобороны, тогда атаки отражали над 15 российскими регионами, включая Ленинградскую область, Подмосковье и Крым.