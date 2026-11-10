Новости СВО 10 ноября: ВС РФ взяли Васильковое, разгромили 71-ю бригаду ВСУ под Хотенью, переговоры России, Украины и США в Абу-Даби Оглавление Сумская область 10 ноября: бригада ВСУ разбита у Хотени Запорожская область 10 ноября: Васильковое под контролем России ДНР 10 ноября: наступление на Славянск Карта СВО на 10 ноября 2026 года Абу-Даби: трёхсторонние переговоры по Украине, Европа отдельно Армия России заняла в Запорожской области село Васильковое, «Север» продвигается на Сумщине, в ДНР бои у Славянска, Москва и Киев обсудят в Абу-Даби безопасность на континенте — дайджест на 10 ноября. 7955 7955 Армия России продвинулась в Запорожской области и ДНР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сумская область 10 ноября: бригада ВСУ разбита у Хотени

Армия России ликвидирует противника в Сумской области. За сутки подразделения ВСУ потеряли свыше 130 человек, а также миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК. Кроме этого, разбит склад материальных средств.

— Расчёт 27-го отдельного батальона беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил склад подвоза ВСУ, оборудованный в лесном массиве, — рассказали в «Севере».

В Шосткинском районе по вражеским позициям отработали из артиллерийских орудий и тяжёлых огнемётных систем. У Новодмитровки ВС РФ берут под контроль новые рубежи. Продолжаются бои у Хотени.

— Большие потери на данном участке фронта несёт 71-я ОАЭМБр ВСУ, которую украинское командование активно задействует в попытках инфильтрации, — прокомментировали в «Севере» сражение в районе Хотени.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 10 ноября: Васильковое под контролем России

Бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии освободили Васильковое. ВС РФ смогли выбить из населённого пункта подразделения 225-го штурмового полка ВСУ. В боях были уничтожены семь бронемашин, пять автомобилей и другая техника.

— Освобождение Василькового позволяет охватить группировку противника в Барвиновке восточнее с флангов, перекрыв логистические маршруты и пути подхода подразделений ВСУ. Ближайшие цели на этом направлении — Василевское, Вольнянка и Новорозовка, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, группировка «Восток» расширяет плацдарм для наступления на Орехов. Военкор называет этот город «воротами» к Запорожью.

ДНР 10 ноября: наступление на Славянск

ВС РФ наступают на севере ДНР. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о возвращении контроля над позициями восточнее Красного Лимана. Не стихают бои у Славянска. Противник полностью выбит из Рай-Александровки, но ещё огрызается в Николаевке, где российские подразделения отбивают атаки украинских войск.

— Враг отчаянно пытается восстановить контроль над городом, так как он имеет важное стратегическое значение для работы БПЛА подразделений и установление «килл-зоны» в сторону восточных границ Славянска, — отмечает автор канала «Дневник десантника».

Продвигается Армия России у Доброполья. По информации «WarGonzo», российские штурмовики сражаются за Сергеевку и Надию.

Карта СВО на 10 ноября 2026 года

ВС РФ освободили Васильковое. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Абу-Даби: трёхсторонние переговоры по Украине, Европа отдельно

Переговоры в Абу-Даби, стартующие 10 ноября 2026 года, будут посвящены безопасности в Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Я слышал заявление Марка Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе, — заявил Лавров.

Участвовать представители Европы во встрече в ОАЭ не будут. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры трёхсторонние. По данным Politico, в Абу-Даби всё-таки приедут советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, а также представители НАТО и ЕС, но у них пройдёт отдельное собрание.

— В конечном счёте для достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования потребуется также прямое взаимодействие между Россией и нашими европейскими партнёрами по вопросам более широких механизмов обеспечения безопасности, затрагивающих их интересы, — считает спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.

Авторы Даниил Черных