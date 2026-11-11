Занятия в школах и детских садах Краснодара не начнутся до отмены угрозы БПЛА. Городская администрация посоветовала родителям оставить детей дома и разместить их в безопасном месте. Рекомендацию мэрия опубликовала в официальном канале в Max.

«В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара рекомендуется оставить детей дома в безопасном месте, не отпускать в школу и не приводить в детский сад», — указано в сообщении.

Детей, которые уже пришли в школу или детский сад, встретят педагоги. Они сопроводят каждого ребёнка в безопасное место, уточнили в администрации. До отмены угрозы занятий не будет, пояснили там.

Ранее Life.ru сообщал, что ночью 11 ноября в Краснодаре включили сирены из-за атаки украинских беспилотников. Жители рассказывали о звуках взрывов. Власти призвали краснодарцев и гостей города сохранять спокойствие.