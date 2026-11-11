В порту Усть-Луги произошёл пожар после атаки БПЛА
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В портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание после атаки беспилотников. Кроме того, в населённом пункте аварийно отключилась трансформаторная подстанция, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
«Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению», — написал глава региона.
Информация о последствиях налета дронов уточняется, добавил губернатор.
Ранее Life.ru сообщал, что число сбитых над Ленобластью беспилотников с начала суток достигло 146. Кроме того, на фоне угрозы БПЛА в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения, из-за которых несколько пассажирских самолётов были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.
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