В Краснодаре включили сирены угрозы БПЛА и прогремели взрывы
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Сирены предупредили жителей Краснодара об атаке украинских беспилотников в ночь на среду, 11 ноября. О предупреждении сообщила администрация города в официальном канале в МАКС в 03:29.
«В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» – идёт отражение атаки БПЛА», — говорится в сообщении мэрии.
В это время жители рассказывали о взрывах над центром города. Власти призвали краснодарцев и гостей краевой столицы сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и перейти в безопасное место.
Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью силы ПВО уничтожили 92 беспилотника над Ленинградской областью. По последним сведениям, отражение атаки там продолжалось.