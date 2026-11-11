Сирены предупредили жителей Краснодара об атаке украинских беспилотников в ночь на среду, 11 ноября. О предупреждении сообщила администрация города в официальном канале в МАКС в 03:29.

«В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» – идёт отражение атаки БПЛА», — говорится в сообщении мэрии.

В это время жители рассказывали о взрывах над центром города. Власти призвали краснодарцев и гостей краевой столицы сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и перейти в безопасное место.