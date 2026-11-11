Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Александр Дрозденко предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Накануне вечером перебои со связью также наблюдались в Санкт-Петербурге. В ночь на 11 ноября в Северной столице также была объявлена угроза атаки беспилотников.