Свыше 90 беспилотников ликвидировали в Ленинградской области
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Силы ПВО сбили 92 беспилотника над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
«Над территорией Ленинградской области сбито 92 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.
По последним данным, отражение атаки всё ещё продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Александр Дрозденко предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Накануне вечером перебои со связью также наблюдались в Санкт-Петербурге. В ночь на 11 ноября в Северной столице также была объявлена угроза атаки беспилотников.