Пассажиры двух международных рейсов вместо Санкт-Петербурга оказались в столице Финляндии. Самолёты, вылетевшие из Стамбула и египетской Хургады, не смогли приземлиться в Пулково из-за временного запрета на приём воздушных судов. В результате экипажи направили лайнеры в Хельсинки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Ограничения в петербургском аэропорту ввели ночью 11 ноября для обеспечения безопасности полётов. На этом фоне авиакомпаниям пришлось оперативно менять маршруты, а некоторые самолёты направились на запасные аэродромы.

«Два следовавших в Пулково из Стамбула и Хургады пассажирских самолёта совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки», — рассказал собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar24, в Финляндии приземлились рейс TK403 авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула и рейс UJ771 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines из Хургады. Оба самолёта первоначально должны были доставить пассажиров в Санкт-Петербург.

Изменить маршрут пришлось и ещё одному лайнеру, следовавшему из Хургады. Когда самолёт находился в воздушном пространстве Литвы, экипаж принял решение направиться в Калининград. В итоге воздушное судно приземлилось в аэропорту Храброво.

О временном прекращении приёма и отправки самолётов Росавиация сообщила в 00:47 по московскому времени. Ограничения вводились на фоне угрозы атаки беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ограничения в Пулково стали одним из последствий массированной атаки БПЛА на Ленобласть 11 ноября, о которой Life.ru подготовил подробную сводку.

Перенаправление самолётов на запасные аэродромы влияет на дальнейшее расписание. Life.ru объяснял, как узнать статус рейса и что делать при задержке.