Экипаж самолёта в США сообщил о захвате после угрозы пассажира взорвать борт
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Экипаж пассажирского самолёта United Airlines подал сигнал о возможном захвате воздушного судна после того, как один из пассажиров заявил о бомбе в рюкзаке и попытался проникнуть в кабину пилотов. Инцидент произошёл на рейсе из Ньюарка в Новый Орлеан вечером 9 ноября, сообщила газета Daily Mail.
По информации издания, командир лайнера передал диспетчерам специальный код 7500, который используется при угрозе незаконного вмешательства в управление воздушным судном. Нарушителя удалось переместить в хвостовую часть салона, где он оставался под наблюдением бортпроводника.
Несмотря на тревогу, Boeing 737 MAX 9 продолжил полёт и благополучно приземлился в международном аэропорту имени Луи Армстронга. На борту находились 46 пассажиров и шесть членов экипажа. После посадки путешественников доставили в терминал, а подозреваемого передали полиции.
Задержанным оказался 34-летний Рони Гомес-Альберто. По данным управления шерифа округа Джефферсон, мужчине предъявили обвинения в распространении ложной информации об угрозе поджога и запугивании. Его поместили в местный исправительный центр. Сообщений об обнаружении взрывчатки не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии на борту United Airlines, когда самолёт экстренно вернулся в Лас-Вегас из-за сообщений о возможном захвате. Бортпроводник заметил, что один из пассажиров переписывался о намерении угнать лайнер, и предупредил командира. Экипаж заблокировал доступ в кабину пилотов и развернул воздушное судно. После посадки мужчину задержали. Пострадавших не было.