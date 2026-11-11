Экипаж пассажирского самолёта United Airlines подал сигнал о возможном захвате воздушного судна после того, как один из пассажиров заявил о бомбе в рюкзаке и попытался проникнуть в кабину пилотов. Инцидент произошёл на рейсе из Ньюарка в Новый Орлеан вечером 9 ноября, сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, командир лайнера передал диспетчерам специальный код 7500, который используется при угрозе незаконного вмешательства в управление воздушным судном. Нарушителя удалось переместить в хвостовую часть салона, где он оставался под наблюдением бортпроводника.

Несмотря на тревогу, Boeing 737 MAX 9 продолжил полёт и благополучно приземлился в международном аэропорту имени Луи Армстронга. На борту находились 46 пассажиров и шесть членов экипажа. После посадки путешественников доставили в терминал, а подозреваемого передали полиции.

Задержанным оказался 34-летний Рони Гомес-Альберто. По данным управления шерифа округа Джефферсон, мужчине предъявили обвинения в распространении ложной информации об угрозе поджога и запугивании. Его поместили в местный исправительный центр. Сообщений об обнаружении взрывчатки не поступало.