Пассажирский самолёт французской авиакомпании Transavia France, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, подал аварийный сигнал и совершил незапланированную посадку в Бордо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные полётные данные.

Лайнер вылетел из испанской столицы в 17:11 по московскому времени и взял курс на северо-восток. Однако уже через полчаса, в 17:41 мск, экипаж установил на транспондере аварийный код 7700.

Вскоре после подачи сигнала самолёт изменил маршрут и приземлился в международном аэропорту Бордо-Мериньяк на юго-западе Франции.

Код 7700 используется в гражданской авиации для оповещения диспетчеров об общей чрезвычайной ситуации на борту. Он позволяет привлечь внимание наземных служб, однако сам по себе не свидетельствует о непосредственной угрозе авиакатастрофы.

Причины подачи аварийного сигнала пока неизвестны. Информация о возможных технических неисправностях, состоянии пассажиров и членов экипажа не поступала.