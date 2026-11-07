Самолёт, летевший из Мадрида в Париж, подал сигнал бедствия и сел в Бордо
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Пассажирский самолёт французской авиакомпании Transavia France, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, подал аварийный сигнал и совершил незапланированную посадку в Бордо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные полётные данные.
Лайнер вылетел из испанской столицы в 17:11 по московскому времени и взял курс на северо-восток. Однако уже через полчаса, в 17:41 мск, экипаж установил на транспондере аварийный код 7700.
Вскоре после подачи сигнала самолёт изменил маршрут и приземлился в международном аэропорту Бордо-Мериньяк на юго-западе Франции.
Код 7700 используется в гражданской авиации для оповещения диспетчеров об общей чрезвычайной ситуации на борту. Он позволяет привлечь внимание наземных служб, однако сам по себе не свидетельствует о непосредственной угрозе авиакатастрофы.
Причины подачи аварийного сигнала пока неизвестны. Информация о возможных технических неисправностях, состоянии пассажиров и членов экипажа не поступала.
Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии с самолётом той же авиакомпании Transavia France. 31 октября лайнер, следовавший из Парижа в марокканский Агадир, передал аварийный код 7700 спустя всего 19 минут после вылета. Экипаж развернул воздушное судно и вернулся в аэропорт Орли. Посадка прошла примерно через 43 минуты после взлёта.