Европейские авиаперевозчики столкнулись с очередной волной сообщений о заложенных бомбах. Только за пятницу, 6 ноября, предупреждения о возможной взрывчатке получили не менее 15 пассажирских рейсов. Самолёты проверяют силовики, некоторые экипажи вынуждены менять маршруты, а в аэропортах усиливают меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейские информационные агентства.

Наибольшее количество тревожных сообщений зафиксировали в Чехии. По данным агентства CTK, угрозы затронули девять рейсов, связанных с аэропортом Праги. Четыре самолёта направлялись в чешскую столицу, ещё пять готовились к вылету. Полиция организовала проверки бортов, однако работа воздушной гавани практически не изменилась.

Во Франции поступили сообщения о возможных взрывных устройствах на четырёх самолётах, находившихся в воздушном пространстве страны. Все они благополучно приземлились. После посадки к проверкам приступили специалисты по обезвреживанию взрывчатки. Французские власти начали расследование происхождения угроз.

Один из наиболее серьёзных инцидентов произошёл на рейсе Wizz Air из Праги в Рим. После сообщения о бомбе лайнер перенаправили в Венецию. Самолёт успешно приземлился, пассажиров эвакуировали, а специалисты обследовали воздушное судно. Проверки не выявили взрывчатых веществ. На время работы экстренных служб движение в аэропорту временно приостанавливали.

Тревога затронула и Румынию. Самолёт авиакомпании Tarom, летевший из Праги в Бухарест, получил сообщение о возможном минировании, но приземлился в аэропорту назначения. Последующая проверка показала, что угроза оказалась ложной. Отдельное предупреждение поступило в международный аэропорт имени Анри Коандэ. В румынской Службе информации отметили, что оно не содержало конкретных сведений.

Дополнительные меры безопасности ввели в Копенгагене. Датская полиция усилила присутствие в аэропорту после новых угроз воздушному сообщению. При этом правоохранители подчеркнули, что оснований говорить о реальной опасности для пассажиров нет. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

Серия сообщений о минировании продолжается в Европе уже несколько дней. Несмотря на масштаб проверок, ни одного взрывного устройства на затронутых рейсах пока не обнаружили. Правоохранители выясняют, связаны ли между собой поступившие угрозы и кто может стоять за их распространением.

Предыдущая волна авиационных тревог оказалась ещё более масштабной и заставила европейские страны поднимать в небо истребители. Как сообщал Life.ru 5 ноября, сообщения о возможных бомбах получили более десяти рейсов в разных странах Европы. Тогда угрозы затронули самолёты авиакомпаний Aer Lingus, Ryanair, Finnair, LOT и других перевозчиков. Некоторые экипажи продолжили полёт по расписанию, другие были вынуждены менять маршрут или проходить дополнительные проверки после приземления. В Болгарии для сопровождения пассажирских самолётов привлекли военную авиацию. Проверки затронули также аэропорты Чехии, Польши, Италии и Дании.

Особенно резонансным стал инцидент с самолётом Aer Lingus, следовавшим из Дублина в Рим. После предупреждения о взрывчатке французские военные истребители сопроводили Airbus A320 на авиабазу Эврё-Фовиль недалеко от Парижа. Лайнер благополучно приземлился, после чего его обследовали специалисты. Бомбу не обнаружили. Французские власти впоследствии заинтересовались действиями экипажа, поскольку пилот, по сообщениям местных СМИ, первоначально не согласился выполнять указания о посадке на военном аэродроме.

Европейские эксперты не исключают, что массовые анонимные предупреждения могут быть организованной попыткой дестабилизировать работу воздушного транспорта. В частности, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал происходящее возможной формой психологической войны. Однако доказательств причастности какого-либо государства или конкретной организации к этой серии угроз пока не представлено. Расследования продолжаются.