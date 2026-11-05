Более десяти рейсов европейских авиакомпаний 5 ноября столкнулись с угрозами безопасности, преимущественно сообщениями о бомбах на борту. Часть самолётов изменила маршрут, другие благополучно прибыли в пункты назначения, сообщают европейские СМИ, перевозчики и правоохранительные органы.

Самолёт Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, после угрозы минирования перенаправили на военную авиабазу Эврё в Нормандии. В авиакомпании подтвердили безопасную посадку.

По данным болгарского телеканала БНТ, ещё три самолёта, направлявшиеся в Софию, вынужденно приземлились в Болгарии после аналогичных предупреждений. Как сообщают СМИ, угрозы поступили по электронной почте.

Finnair сообщила о двух ложных угрозах взрыва: один её самолёт благополучно приземлился в Риме, другой — в Вене. Чешская полиция получила сообщения о минировании четырёх рейсов в Прагу. Правоохранители оценили угрозу как низкую, но задействовали необходимые меры безопасности.

Лайнер LOT из Варшавы приземлился в Брюсселе после подозрительного сообщения о рейсе, передаёт Belga. По итогам оценки полиция решила не вводить дополнительных мер. Характер сообщения не раскрывается.