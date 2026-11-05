Самолёт Wizz Air из Милана проверяют на наличие бомбы в Румынии
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Экипаж пассажирского самолёта Wizz Air, прилетевшего из Милана в Бухарест, сообщил об угрозе взрыва на борту. После посадки в румынской столице из лайнера эвакуировали 189 человек, а к проверке воздушного судна привлекли сотрудников спецслужб.
Как сообщила Румынская служба информации (SRI), самолёт приземлился в международном аэропорту имени Анри Коандэ 5 ноября около 11:09 по местному времени (12:09 мск). Экипаж уведомил диспетчеров о возможном взрывном устройстве, после чего в воздушной гавани создали кризисный штаб.
На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа. Всех вывели из самолёта и разместили в терминале аэропорта, где они находятся в безопасности. К осмотру лайнера приступили специалисты румынской службы госбезопасности. Пиротехники проверяют воздушное судно, чтобы установить, действительно ли на борту находится взрывное устройство. При этом работа аэропорта продолжается в штатном режиме, без нарушений расписания рейсов.
Утром 5 ноября пассажирский Airbus A320, летевший из Дублина в Рим, также получил предупреждение о возможной бомбе. Самолёт авиакомпании Aer Lingus изменил маршрут и приземлился на французской военной авиабазе Эврё-Фовиль, где его встретили экстренные службы. Несколькими днями ранее другой самолёт Wizz Air экстренно сел в Будапеште после сообщения об угрозе взрыва. Лайнер направлялся из Лондона в Софию.
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