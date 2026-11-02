Самолёт венгерской авиакомпании Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, экстренно приземлился в Будапеште после сообщения о бомбе на борту. Для сопровождения пассажирского лайнера в воздух подняли истребитель Gripen ВВС Венгрии, сообщает издание Index.

Airbus A321neo вылетел из лондонского аэропорта Лутон утром 2 ноября, однако над Боснией и Герцеговиной изменил курс и направился в венгерскую столицу. В 12:08 по местному времени (14:08 мск) борт благополучно приземлился в международном аэропорту имени Ференца Листа, после чего его направили на специальную стоянку.

В авиакомпании подтвердили, что решение изменить маршрут было принято после получения сообщения об угрозе взрыва. Представители Wizz Air подчеркнули, что самолёт «благополучно приземлился в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште в соответствии с установленными протоколами и процедурами безопасности».

Как сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, после получения сигнала об угрозе НАТО объявила тревогу уровня ALPHA. Венгерский истребитель поднялся в воздух в течение нескольких минут и обеспечил посадку пассажирского борта, а затем вернулся на авиабазу в Кечкемете.

В аэропорту самолёт встречали пожарные, полицейские и сотрудники антитеррористических подразделений. На время проверки вторую взлётно-посадочную полосу закрыли, перенаправив воздушное движение на первую. Позднее Wizz Air сообщила, что опасных предметов при досмотре не обнаружили. Пассажирам предстояло пройти повторный контроль безопасности перед продолжением полёта в Софию.

Ранее Life.ru рассказывал об экстренной посадке самолёта Austrian Airlines в Софии после сообщения о взрывном устройстве. Инцидент произошёл 18 октября на рейсе из Тель-Авива в Вену, когда экипаж получил предупреждение при приближении к румынской границе. Болгарские военные также подняли истребитель для сопровождения Airbus A320, на борту которого находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. Угроза оказалась ложной, после проверки самолёт продолжил путь.