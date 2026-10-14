В Нью-Йорке задержали вылет самолёта Delta в Израиль из-за угрозы взрыва

В аэропорту Нью-Йорка задержали вылет пассажирского самолёта Delta Air Lines в Тель-Авив после анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе. Воздушному судну не разрешили подняться в небо до завершения проверки американскими силовиками. Об инциденте сообщила газета The Jerusalem Post.

Речь идёт о рейсе DL234, который должен был отправиться из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Перед вылетом в полицию поступил телефонный звонок с предупреждением о взрывном устройстве. После этого самолёт оставили на земле для проведения досмотра.

Продолжить полёт авиалайнеру разрешили только после окончания проверки американских служб безопасности. Дополнительное согласование потребовалось со стороны Израиля, представители которого также должны были подтвердить возможность вылета.

При этом власти предполагают, что за угрозой мог стоять человек, который накануне сообщил о бомбе на другом самолёте той же авиакомпании. Пока это лишь версия, а личность звонившего не установлена.

Первый инцидент произошёл 13 октября в аэропорту Бен-Гурион. Прибывший из Нью-Йорка борт Delta отвели на отдельную стоянку после анонимного сообщения о подозрительном предмете в багажном отсеке. Всех пассажиров эвакуировали, а специалисты приступили к обследованию лайнера.

Взрывчатки на самолёте не обнаружили. После завершения проверки израильское Управление аэропортов объявило о возобновлении обычной работы воздушной гавани.

Ранее Life.ru рассказывал о задержке российского рейса в Египте из-за угрозы взрыва. Неизвестный мужчина, представившийся бойцом ВСУ, заявил о намерении взорвать самолёт, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. Силовики повторно проверили воздушное судно, багаж и ручную кладь пассажиров. Взрывчатки не обнаружили, однако вылет пришлось отложить на два с половиной часа.