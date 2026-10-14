Самолёт Air India экстренно сел в Джайпуре после сигнала о возможном захвате

Самолёт Air India, летевший из Франкфурта в Дели, экстренно посадили в индийском Джайпуре после сигнала о возможном незаконном вмешательстве на борту. Рейс AI2030 благополучно приземлился, после чего лайнер отправили на изолированную стоянку.

Предварительно, когда самолёт находился в районе полётной информации Мумбаи, экипаж передал транспондерный код 7500. Такой сигнал используется для обозначения незаконного вмешательства, в том числе возможного захвата воздушного судна.

Одновременно полиция получила информацию об угрозе взрыва. Помощник комиссара полиции района Малвия-Нагар Шив Даял подтвердил, что администрация аэропорта уведомила правоохранителей об экстренной посадке именно по этой причине.

После приземления самолёт начали проверять сотрудники сил безопасности и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Пассажиров и членов экипажа вывели из лайнера и разместили в специально отведённой зоне терминала.

При этом официально подтверждённых данных о попытке захвата самолёта пока нет. Один из источников Hindustan Times в аэропорту назвал произошедшее сообщением о возможном угоне, отметив, что расследование продолжается.

По предварительным данным, после посадки все пассажиры и члены экипажа находились в безопасности. Причину появления сигнала 7500 и обстоятельства угрозы выясняют компетентные службы.

Ранее, 11 октября, самолёт IndiGo с более чем 180 пассажирами экстренно сел в Индии после возгорания пауэрбанка. Аккумулятор вспыхнул в багажной полке во время рейса из Дели в Ченнаи. Экипаж направил лайнер в Хайдарабад, никто не пострадал.

30 сентября серьёзное ЧП произошло на рейсе Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив: самолёт сначала передал аварийный код 7700, а затем 7500, используемый при возможном захвате, и экстренно сел в саудовском Табуке. Позже прокуратура ОАЭ сообщила, что второй пилот напал на командира с аварийным топором и попытался захватить управление лайнером. По данным следствия, он намеревался направить самолёт в терминал аэропорта Бен-Гурион и совершить теракт, однако раненый командир открыл дверь кабины, после чего пассажиры помогли обезвредить нападавшего.