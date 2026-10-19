Пассажирский самолёт из Тель-Авива экстренно сел в Софии из-за угрозы взрыва
Рейс Austrian Airlines из Тель-Авива сел в Софии из-за ложной угрозы взрыва
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Пассажирский самолёт авиакомпании Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в столице Болгарии Софии после сообщения о бомбе на борту. Угроза оказалась ложной: при проверке взрывных устройств не обнаружили. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.
По информации издания, предупреждение о возможном взрыве поступило от гражданина Австрии, который не находился в самолёте. Министр внутренних дел республики Герхард Карнер позднее подтвердил, что неизвестный сообщил об угрозе по телефону в аэропорт Вены.
Инцидент произошёл вечером 18 октября. Как уточнили в Министерстве транспорта Болгарии, экипаж рейса OS82 получил предупреждение при приближении к границе с Румынией. После этого пилоты приняли решение изменить маршрут и направиться в Софию.
Для сопровождения пассажирского лайнера болгарские военные подняли в воздух истребитель. На борту Airbus A320 находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После благополучной посадки всех людей вывели из самолёта, а специалисты приступили к досмотру.
Проверка не выявила никаких опасных предметов. После завершения необходимых процедур пассажиры вернулись на борт, и самолёт продолжил полёт. В Вену он прибыл ранним утром 19 октября. Обстоятельства поступления ложного сообщения расследуются.
Ранее Life.ru сообщал, что 14 октября в Нью-Йорке задержали вылет самолёта Delta Air Lines в Тель-Авив из-за анонимной угрозы взрыва. Тогда рейс не выпустили из аэропорта имени Джона Кеннеди до завершения проверки. За день до этого аналогичное сообщение поступило в отношении другого самолёта той же авиакомпании, прибывшего в Израиль. Взрывчатки на борту не нашли.