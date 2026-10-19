Пассажирский самолёт из Тель-Авива экстренно сел в Софии из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолёт авиакомпании Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в столице Болгарии Софии после сообщения о бомбе на борту. Угроза оказалась ложной: при проверке взрывных устройств не обнаружили. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

По информации издания, предупреждение о возможном взрыве поступило от гражданина Австрии, который не находился в самолёте. Министр внутренних дел республики Герхард Карнер позднее подтвердил, что неизвестный сообщил об угрозе по телефону в аэропорт Вены.

Инцидент произошёл вечером 18 октября. Как уточнили в Министерстве транспорта Болгарии, экипаж рейса OS82 получил предупреждение при приближении к границе с Румынией. После этого пилоты приняли решение изменить маршрут и направиться в Софию.

Для сопровождения пассажирского лайнера болгарские военные подняли в воздух истребитель. На борту Airbus A320 находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После благополучной посадки всех людей вывели из самолёта, а специалисты приступили к досмотру.

Проверка не выявила никаких опасных предметов. После завершения необходимых процедур пассажиры вернулись на борт, и самолёт продолжил полёт. В Вену он прибыл ранним утром 19 октября. Обстоятельства поступления ложного сообщения расследуются.