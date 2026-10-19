Рейс S7 Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном
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Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Махачкала, подал сигнал бедствия во время полета над территорией Казахстана.
После подачи сигнала тревоги воздушное судно марки Boeing резко скорректировало маршрут и взяло курс в сторону Омска. На борту лайнера может находиться до 189 человек, пишет Mash.
В настоящее время выясняются причины экстренной смены курса, наземные службы готовятся к приему борта.
Ранее Life.ru сообщал об экстренной посадке пассажирского Airbus A319, который следовал из шотландского Глазго в английский Саутгемптон. Экипаж подал сигнал тревоги и изменил маршрут, после чего самолёт приземлился в аэропорту Ливерпуля. Причину тревожного сигнала тогда не уточнили.