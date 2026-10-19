Рейс S7 Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном

Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Махачкала, подал сигнал бедствия во время полета над территорией Казахстана.

После подачи сигнала тревоги воздушное судно марки Boeing резко скорректировало маршрут и взяло курс в сторону Омска. На борту лайнера может находиться до 189 человек, пишет Mash.

В настоящее время выясняются причины экстренной смены курса, наземные службы готовятся к приему борта.