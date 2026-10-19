Падение уровня масла в двигателе могло вызвать экстренную посадку Boeing в Омске

Предварительной причиной экстренной посадки самолёта Boeing 737-800, следовавшего из Новосибирска в Махачкалу, стало снижение уровня масла в двигателе. Из-за возникшей неисправности экипаж принял решение направить лайнер на запасной аэродром в Омске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительная причина — снижение уровня (падение) масла в двигателе. Экипаж в такой ситуации обязан был отправиться на запасной аэродром», — пояснил собеседник агентства.

Самолёт авиакомпании S7 благополучно приземлился в аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева. Никто из пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал. Сейчас путешественники ожидают продолжения полёта в Махачкалу на резервном воздушном судне.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Также проверку организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит оценить соблюдение требований безопасности полётов и прав пассажиров.