Вылетевший в Омск самолёт S7 вернулся в Новосибирск из-за проблем с шасси

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Новосибирска в Омск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. На борту находились 74 человека. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл во время выполнения рейса № 5341. Обнаружив проблему, экипаж принял решение прервать полёт и направить воздушное судно обратно в Новосибирск. Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Толмачёво имени Александра Покрышкина. Посадка прошла без происшествий.

Причиной случившегося стали неполадки с системой шасси, рассказали журналистам в пресс-службе S7. После возвращения борта Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Специалисты проверяют соблюдение требований авиационной безопасности, а также обеспечение прав пассажиров, столкнувшихся с задержкой.