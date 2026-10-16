Вылетевший в Омск самолёт S7 вернулся в Новосибирск из-за проблем с шасси
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Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Новосибирска в Омск, вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. На борту находились 74 человека. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл во время выполнения рейса № 5341. Обнаружив проблему, экипаж принял решение прервать полёт и направить воздушное судно обратно в Новосибирск. Лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Толмачёво имени Александра Покрышкина. Посадка прошла без происшествий.
Причиной случившегося стали неполадки с системой шасси, рассказали журналистам в пресс-службе S7. После возвращения борта Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Специалисты проверяют соблюдение требований авиационной безопасности, а также обеспечение прав пассажиров, столкнувшихся с задержкой.
Ранее Life.ru писал о двух самолётах Airbus A320, экипажи которых почти одновременно объявили аварийную ситуацию из-за нехватки топлива. Сигналы бедствия поступили с интервалом всего в пять минут. Причиной осложнений стали временные ограничения на полёты в аэропортах Московского авиаузла.