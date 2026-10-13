Очередь в небе и нехватка топлива: S7 раскрыла Life.ru причину сигнала бедствия над Нижним

Авиакомпания S7 Airlines объяснила Life.ru, почему экипаж пассажирского самолёта, следовавшего из Минеральных Вод в Москву, был вынужден подать сигнал бедствия из-за топлива. Причиной стала очередь из воздушных судов над запасным аэродромом в Нижнем Новгороде, где лайнер ожидал разрешения на посадку.

Как рассказали Life.ru в пресс-службе перевозчика, 11 октября рейс S7 2170 направили в Нижний Новгород из-за временных ограничений на приём и выпуск самолётов в московском аэропорту Домодедово.

Однако после прибытия в район запасного аэродрома экипаж столкнулся с дополнительным ожиданием: туда же перенаправили другие пассажирские лайнеры.

«Поскольку запас топлива не позволял экипажу продолжать ожидание, он запросил приоритетную посадку и подал сигнал бедствия», — пояснили в S7 Airlines.

В авиакомпании подчеркнули, что самолёт благополучно приземлился в Нижнем Новгороде. После дозаправки борт продолжил рейс и вылетел в Домодедово.

При этом в компании не уточнили, сколько именно топлива оставалось на борту в момент подачи сигнала. Речь шла о невозможности продолжать ожидание с имевшимся запасом горючего, а не о его полном исчерпании.

Ранее Life.ru сообщал, что два пассажирских Airbus A320 с разницей всего в пять минут подали сигнал бедствия из-за критического остатка топлива. Инциденты произошли на фоне ограничений в московском авиаузле.