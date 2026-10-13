Два Airbus A320 с разницей в пять минут подали сигнал бедствия из-за топлива

Сразу два пассажирских самолёта с разницей примерно в пять минут подали сигнал бедствия Mayday Fuel из-за критического остатка топлива. Об этом сообщает SHOT.

Первым сигнал передал Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Домодедово. Незадолго до начала снижения экипаж сообщил о критическом остатке топлива. Впоследствии самолёт благополучно приземлился в Москве.

Через несколько минут аналогичный сигнал подал Airbus A320 киргизской Avia Traffic Company, следовавший из Бишкека в Москву. Экипаж также столкнулся с нехваткой топлива.

Оба борта в итоге благополучно приземлились в Домодедово. По данным SHOT, инциденты произошли практически одновременно в воздушном пространстве над Нижним Новгородом.

Ранее похожий случай произошёл с самолётом авиакомпании «Россия», следовавшим из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Из-за длительного ожидания посадки в Пулково экипаж сообщил о низком остатке топлива и подал сигнал бедствия. Airbus A320 в итоге благополучно приземлился в аэропорту.