400 россиян с перенаправленных из Турции рейсов отправили домой из Белоруссии

Более 400 российских туристов, чьи самолёты вместо российских аэропортов приземлились в Минске, смогли продолжить путь домой на автобусах и поездах. Об организации наземного трансфера сообщило посольство России в Белоруссии.

Россиян с перенаправленных из Турции рейсов отправили домой из Белоруссии. Видео © Telegram / Посольство России в Беларуси

Неожиданная остановка произошла 18 октября. По информации дипмиссии, из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиакомпаний пришлось направить в белорусскую столицу. На борту воздушных судов находились свыше 400 пассажиров.

Сразу после прибытия путешественников к решению проблемы подключились российские дипломаты и представители местных транспортных организаций. Людей обеспечили бесплатным горячим питанием, пока специалисты прорабатывали варианты дальнейшей дороги.

В результате для отдыхающих организовали перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Все пассажиры смогли покинуть Минск и отправиться к месту назначения.

«Признательны Министерству транспорта Беларуси, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту «Минск» за всестороннюю помощь и содействие», — подчеркнули в российском посольстве.