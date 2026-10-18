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Опубликовано 18 октября, 18:07

400 россиян с перенаправленных из Турции рейсов отправили домой из Белоруссии

Обложка © Telegram / Посольство России в Беларуси

Обложка © Telegram / Посольство России в Беларуси

Более 400 российских туристов, чьи самолёты вместо российских аэропортов приземлились в Минске, смогли продолжить путь домой на автобусах и поездах. Об организации наземного трансфера сообщило посольство России в Белоруссии.

Россиян с перенаправленных из Турции рейсов отправили домой из Белоруссии. Видео © Telegram / Посольство России в Беларуси

Неожиданная остановка произошла 18 октября. По информации дипмиссии, из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиакомпаний пришлось направить в белорусскую столицу. На борту воздушных судов находились свыше 400 пассажиров.

Сразу после прибытия путешественников к решению проблемы подключились российские дипломаты и представители местных транспортных организаций. Людей обеспечили бесплатным горячим питанием, пока специалисты прорабатывали варианты дальнейшей дороги.

В результате для отдыхающих организовали перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Все пассажиры смогли покинуть Минск и отправиться к месту назначения.

«Признательны Министерству транспорта Беларуси, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту «Минск» за всестороннюю помощь и содействие», — подчеркнули в российском посольстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что более 30 самолётов, направлявшихся в Москву, вынужденно сменили маршруты из-за ограничений, введённых в связи с атакой ВСУ. Среди запасных аэропортов фигурировал Минск, а изменения затронули в том числе рейсы из Турции.

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Владимир Озеров
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