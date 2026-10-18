В Ленобласти после атаки БПЛА выбило окна в школе деревни Разметелево

В деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области после массированной атаки беспилотников оказались выбиты окна в здании средней школы. Восстановительные работы уже начались. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Повреждения образовательного учреждения зафиксировали после ночного налёта БПЛА. По поручению главы региона районные власти приступили к замене разбитых стёкол. Работы финансируются из резервного фонда.

«Выбиты стёкла в разметелевской школе: по моему поручению Всеволожский район в рамках средств резервного фонда приступил к замене окон и в ближайшее время это сделает», — написал Дрозденко в MAX.

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