Рейса S7 Новосибирск — Махачкала приземлился в Омске из-за неисправности

Самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, благополучно приземлился в Омске после сигнала бедствия. Причиной изменения маршрута стала техническая неисправность, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

«Самолёт, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск — Махачкала, благополучно приземлился в аэропорту Омска. На борту находились 173 пассажира», — рассказали в авиакомпании.

Таким образом, экипажу удалось безопасно посадить воздушное судно после обнаружения неполадки. Какой именно технический сбой произошёл, в S7 пока не уточнили.

Дальнейшая судьба рейса остаётся неизвестной. Перевозчик пообещал позднее сообщить, каким образом пассажиры смогут продолжить путешествие в Махачкалу.

Напомним, 16 октября другой самолёт S7, следовавший из Новосибирска в Омск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. На борту находились 74 пассажира, посадка прошла штатно, никто не пострадал. После инцидента следователи организовали проверку обстоятельств произошедшего.