Летевший из Глазго в Саутгемптон рейс сел в Ливерпуле после тревоги на борту

Пассажирский Airbus A319, следовавший из шотландского Глазго в английский Саутгемптон, экстренно приземлился в аэропорту Ливерпуля. Перед изменением маршрута экипаж подал сигнал тревоги. Это следует из данных портала Flighrradar24.

Воздушное судно выполняло внутренний рейс по Великобритании, однако до пункта назначения не долетело. После объявления тревоги борт направился в Ливерпуль.

Несмотря на экстренный характер посадки, самолёт благополучно приземлился. Что именно заставило экипаж подать тревожный сигнал, пока неизвестно. Информации о технических неисправностях, состоянии пассажиров и возможных пострадавших не поступало.