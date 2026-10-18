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Опубликовано 18 октября, 13:44

Летевший из Глазго в Саутгемптон рейс сел в Ливерпуле после тревоги на борту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eliyahu Yosef Parypa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eliyahu Yosef Parypa

Пассажирский Airbus A319, следовавший из шотландского Глазго в английский Саутгемптон, экстренно приземлился в аэропорту Ливерпуля. Перед изменением маршрута экипаж подал сигнал тревоги. Это следует из данных портала Flighrradar24.

Воздушное судно выполняло внутренний рейс по Великобритании, однако до пункта назначения не долетело. После объявления тревоги борт направился в Ливерпуль.

Несмотря на экстренный характер посадки, самолёт благополучно приземлился. Что именно заставило экипаж подать тревожный сигнал, пока неизвестно. Информации о технических неисправностях, состоянии пассажиров и возможных пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru рассказывал об экстренной посадке другого пассажирского самолёта, направлявшегося в Глазго. 7 октября борт авиакомпании EasyJet, летевший из Ларнаки, подал сигнал чрезвычайной ситуации над Нидерландами и приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол. Экипаж использовал код 7700, который обозначает общую чрезвычайную ситуацию на борту.

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Матвей Константинов
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