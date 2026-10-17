Самолёт с российскими туристами запросил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки

Самолёт Red Sea Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Санкт-Петербург, совершил промежуточную посадку в Хельсинки. Причиной стали ограничения на работу аэропорта Пулково, сообщили в пограничной службе Финляндии.

По данным ведомства, аэропорт Хельсинки использовали в качестве запасного аэродрома. После дозаправки самолёт продолжил полёт в Петербург.

Как уже писал Life.ru, на фоне попыток ВСУ атаковать регионы России в столичных аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Так, в воздушных гаванях Москвы задержали и отменили 371 рейс. Часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.