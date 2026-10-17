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Регион
Опубликовано 17 октября, 12:38

Самолёт с российскими туристами запросил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки

Самолёт из Хургады в Петербург сел в Хельсинки из-за ограничений в Пулково

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Самолёт Red Sea Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Санкт-Петербург, совершил промежуточную посадку в Хельсинки. Причиной стали ограничения на работу аэропорта Пулково, сообщили в пограничной службе Финляндии.

По данным ведомства, аэропорт Хельсинки использовали в качестве запасного аэродрома. После дозаправки самолёт продолжил полёт в Петербург.

Согласно онлайн-табло Пулково, борт прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга в 8:21.

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Как уже писал Life.ru, на фоне попыток ВСУ атаковать регионы России в столичных аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Так, в воздушных гаванях Москвы задержали и отменили 371 рейс. Часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.

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Андрей Бражников
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