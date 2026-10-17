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Регион
Опубликовано 17 октября, 12:15

Отчачявшийся пассажир взлмолил к Богу прямо у красного табло в Шереметьево

В Шереметьево сняли пассажира, который молится у табло на фоне задержек рейсов

Обложка © Telegram / «Новости Москвы»

Обложка © Telegram / «Новости Москвы»

Пассажир одного из задержанных в московском Шереметьево рейсов настолько отчаялся ждать выхода на посадку, что прибегнул к крайним мерам — начал молиться прямо у табло с информацией о вылетах. Неизвестный мужчина попал на видео.

Пассажир молится в московском аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / «Новости Москвы»

На кадрах — то, как пассажир на коленях вскидывает руки к экрану, ожидая, видимо, что вскоре его длительное ожидание закончится. Куда именно вылетает мужчина и сколько он находится в воздушной гавани, неизвестно.

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Напомним, на фоне попыток ВСУ атаковать регионы России в столичных аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Всего в воздушных гаванях столицы задержали и отменили 371 рейс. Часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.

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Матвей Константинов
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