Отчачявшийся пассажир взлмолил к Богу прямо у красного табло в Шереметьево
В Шереметьево сняли пассажира, который молится у табло на фоне задержек рейсов
Обложка © Telegram / «Новости Москвы»
Пассажир одного из задержанных в московском Шереметьево рейсов настолько отчаялся ждать выхода на посадку, что прибегнул к крайним мерам — начал молиться прямо у табло с информацией о вылетах. Неизвестный мужчина попал на видео.
Пассажир молится в московском аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / «Новости Москвы»
На кадрах — то, как пассажир на коленях вскидывает руки к экрану, ожидая, видимо, что вскоре его длительное ожидание закончится. Куда именно вылетает мужчина и сколько он находится в воздушной гавани, неизвестно.
Напомним, на фоне попыток ВСУ атаковать регионы России в столичных аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Всего в воздушных гаванях столицы задержали и отменили 371 рейс. Часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.
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