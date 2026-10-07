Летевший в Шотландию пассажирский самолёт экстренно сел в Амстердаме

Пассажирский самолёт британской авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Ларнаки в Глазго, подал сигнал чрезвычайной ситуации над Нидерландами и совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол под Амстердамом. Об этом свидетельствуют данные о полёте.

Самолёт Airbus A320-214 с позывным EZY3170 вылетел из Ларнаки в 22:16 мск. Во время полёта экипаж установил на транспондере код 7700, который используется для обозначения общей чрезвычайной ситуации на борту.

После подачи сигнала воздушное судно изменило маршрут и направилось в сторону Нидерландов. Около 02:36 мск самолёт приземлился в международном аэропорту Схипхол.

Код 7700 является универсальным сигналом для сообщения о чрезвычайной ситуации. Его использование само по себе не означает непосредственной угрозы катастрофы.

Ранее Life.ru сообщал о трагедии в Нигерии, где разбился военный самолёт с 32 людьми на борту. Авария произошла 5 октября в районе Игбокоды. Воздушное судно выполняло плановый рейс из Бенина в Лагос.