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Опубликовано 7 октября, 04:09

Летевший в Шотландию пассажирский самолёт экстренно сел в Амстердаме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liliya Fadeeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liliya Fadeeva

Пассажирский самолёт британской авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Ларнаки в Глазго, подал сигнал чрезвычайной ситуации над Нидерландами и совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол под Амстердамом. Об этом свидетельствуют данные о полёте.

Самолёт Airbus A320-214 с позывным EZY3170 вылетел из Ларнаки в 22:16 мск. Во время полёта экипаж установил на транспондере код 7700, который используется для обозначения общей чрезвычайной ситуации на борту.

После подачи сигнала воздушное судно изменило маршрут и направилось в сторону Нидерландов. Около 02:36 мск самолёт приземлился в международном аэропорту Схипхол.

Код 7700 является универсальным сигналом для сообщения о чрезвычайной ситуации. Его использование само по себе не означает непосредственной угрозы катастрофы.

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Ранее Life.ru сообщал о трагедии в Нигерии, где разбился военный самолёт с 32 людьми на борту. Авария произошла 5 октября в районе Игбокоды. Воздушное судно выполняло плановый рейс из Бенина в Лагос.

Больше новостей об авиакатастрофах и чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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