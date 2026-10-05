Военный самолёт с 32 людьми на борту разбился в Нигерии

Самолёт Военно-воздушных сил Нигерии ATR-42 потерпел крушение в штате Ондо. На борту находились 32 человека, их судьба пока неизвестна, сообщили в нигерийских ВВС.

Авария произошла в районе Игбокоды. Воздушное судно выполняло плановый рейс из Бенина в Лагос.

По данным министра авиации и аэрокосмического развития Фестуса Кейамо, на борту находились 25 пассажиров и семь членов экипажа. Диспетчеры потеряли связь с самолётом примерно в 9:13 по местному времени.

Позднее появилась информация, что борт разбился неподалёку от военно-морской базы в Игбокоде. Обломки самолёта уже обнаружены.

На месте работают поисково-спасательные службы и экстренные ведомства. ВВС Нигерии заявили, что дополнительные сведения об обстоятельствах происшествия и людях на борту сообщат позднее.

Полиция штата Ондо также подтвердила авиакатастрофу, однако призвала жителей не распространять неподтверждённые данные до завершения проверки обстоятельств ЧП.

В конце сентября во время учебно-тренировочного полёта в Амурской области потерпел катастрофу военный Ту-95. Борт выполнял полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Шесть членов экипажа погибли, ещё один человек получил травмы и был госпитализирован. Для установления причин происшествия на место направили комиссию Воздушно-космических сил России.