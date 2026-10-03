Частный самолёт пропал по пути с Бермудских островов в Бостон

У острова Нантакет у восточного побережья США развернули поиски частного самолёта Gulfstream, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщила Береговая охрана США в соцсети X.

Связь с бортом пропала рано утром в субботу. О потере сигнала первым заявило федеральное управление гражданской авиации, уточнили в ведомстве.

«Береговая охрана США ведёт поиски самолёта Gulfstream с шестью людьми на борту», — говорится в заявлении северо-восточного округа Береговой охраны.

Известно, что самолёт летел в Бостон с Бермудских Островов. Сейчас спасатели осматривают район у Нантакета, расположенного у восточного побережья Северной Америки.

Ранее Life.ru сообщал, что в калифорнийском городе Хесперия произошла трагедия: одномоторный самолёт потерпел крушение. Инцидент унёс жизни двух человек. На место аварии, в район пересечения Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, незамедлительно выдвинулись спасательные службы округа Сан-Бернардино.