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Опубликовано 3 октября, 17:49

Частный самолёт пропал по пути с Бермудских островов в Бостон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dennis MacDonald

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dennis MacDonald

У острова Нантакет у восточного побережья США развернули поиски частного самолёта Gulfstream, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщила Береговая охрана США в соцсети X.

Связь с бортом пропала рано утром в субботу. О потере сигнала первым заявило федеральное управление гражданской авиации, уточнили в ведомстве.

«Береговая охрана США ведёт поиски самолёта Gulfstream с шестью людьми на борту», — говорится в заявлении северо-восточного округа Береговой охраны.

Известно, что самолёт летел в Бостон с Бермудских Островов. Сейчас спасатели осматривают район у Нантакета, расположенного у восточного побережья Северной Америки.

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Ранее Life.ru сообщал, что в калифорнийском городе Хесперия произошла трагедия: одномоторный самолёт потерпел крушение. Инцидент унёс жизни двух человек. На место аварии, в район пересечения Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, незамедлительно выдвинулись спасательные службы округа Сан-Бернардино.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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