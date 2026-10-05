Рейс British Airways из Лондона объявил аварийную ситуацию над Ирландией
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Самолёт авиакомпании British Airways, выполняющий рейс из Лондона в американский Чикаго, объявил аварийную ситуацию над Ирландией. Как следует из данных сервиса Flightradar24, на момент публикации воздушное судно возвращается в аэропорт Хитроу.
Речь идёт о рейсе BA295 на Boeing 777-200ER. После вылета самолёт набрал около 37 тысяч футов, однако над Ирландией резко снизился примерно до 9 тысяч футов.
Во время снижения экипаж передал транспондерный код 7700. Он используется в авиации для обозначения общей чрезвычайной ситуации, но сам по себе не указывает на конкретную неисправность.
После разворота в сторону Великобритании самолёт некоторое время вырабатывал топлива, после чего направился в Хитроу.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Flydubai экстренно посадили в Саудовской Аравии после подачи аварийных кодов. Boeing 737 тогда сначала передал код 7700, а затем 7500, который применяется при возможном незаконном вмешательстве на борту. Лайнер благополучно приземлился в районе Табука, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Позже перевозчик подтвердил факт драки в кабине. Вторым пилотом оказался 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, а командиром лайнера был гражданин Индии Смит Маччхар.
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