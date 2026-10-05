Рейс British Airways из Лондона объявил аварийную ситуацию над Ирландией

Самолёт авиакомпании British Airways, выполняющий рейс из Лондона в американский Чикаго, объявил аварийную ситуацию над Ирландией. Как следует из данных сервиса Flightradar24, на момент публикации воздушное судно возвращается в аэропорт Хитроу.

Речь идёт о рейсе BA295 на Boeing 777-200ER. После вылета самолёт набрал около 37 тысяч футов, однако над Ирландией резко снизился примерно до 9 тысяч футов.

Во время снижения экипаж передал транспондерный код 7700. Он используется в авиации для обозначения общей чрезвычайной ситуации, но сам по себе не указывает на конкретную неисправность.

После разворота в сторону Великобритании самолёт некоторое время вырабатывал топлива, после чего направился в Хитроу.