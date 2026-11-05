Самолёт Дублин — Рим сел на авиабазе во Франции после сообщения о бомбе
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Пассажирский Airbus A320, летевший из Дублина в Рим, приземлился на французской военной авиабазе Эврё-Фовиль после сообщения о возможной бомбе на борту. Посадку подтвердил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.
Экипаж передал сигнал тревоги в воздушном пространстве Франции и начал снижение. По информации радиостанции RTL, самолёт перенаправили на военную базу из-за угрозы взрыва. Ситуация находится на контроле правительства Франции.
Собеседник ТАСС уточнил, что лайнер эксплуатирует ирландская авиакомпания Aer Lingus. Других подробностей о ситуации после посадки он не привёл.
Ранее, 3 ноября, сразу семь пассажирских самолётов в Европе получили предупреждения о возможных взрывных устройствах. После проверок ни на одном из бортов взрывчатку не обнаружили. Среди затронутых рейсов были и самолёты, направлявшиеся в Рим из Дублина и Лиссабона.
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