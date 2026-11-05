Пассажирский самолёт Airbus A320, следовавший из Дублина в Рим, перенаправили на военную авиабазу во Франции после сообщения об угрозе взрыва. Лайнер должен приземлиться в городе Эврё, расположенном в Нормандии.

Как сообщает радиостанция RTL, решение изменить маршрут приняли утром 5 ноября. Ситуация находится под пристальным контролем правительства Франции. Других подробностей происшествия пока нет. Информация о количестве пассажиров и предполагаемом источнике угрозы не приводится.