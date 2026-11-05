Летящий в Рим самолёт срочно садится на авиабазе во Франции из-за угрозы взрыва
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Пассажирский самолёт Airbus A320, следовавший из Дублина в Рим, перенаправили на военную авиабазу во Франции после сообщения об угрозе взрыва. Лайнер должен приземлиться в городе Эврё, расположенном в Нормандии.
Как сообщает радиостанция RTL, решение изменить маршрут приняли утром 5 ноября. Ситуация находится под пристальным контролем правительства Франции. Других подробностей происшествия пока нет. Информация о количестве пассажиров и предполагаемом источнике угрозы не приводится.
В последние дни европейские авиарейсы неоднократно сталкивались с сообщениями о минировании. Так, 3 ноября в Польше экстренно закрыли аэропорт Варшава-Модлин после посадки самолёта с 181 человеком на борту. Boeing 737 MAX летел из Лондона в Варшаву, однако из-за угрозы взрыва экипаж изменил маршрут. Позднее пассажиров начали эвакуировать, а к проверке воздушного судна привлекли сапёров.