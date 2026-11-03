В польском аэропорту Варшава-Модлин началась эвакуация пассажиров самолёта Boeing 737 MAX, совершившего незапланированную посадку из-за сообщения о возможной взрывчатке на борту. В воздушном судне находился 181 человек. О ситуации информирует пресс-служба аэропорта.

«В связи с поступившей ранее угрозой взрыва на борту воздушного судна Boeing 737 MAX, приземлившегося в аэропорту Модлин в Варшаве в 12:01 мск, начался процесс высадки пассажиров. Они будут находиться в терминале аэропорта», — говорится в сообщении.

Обледенение и падение с высоты: В США раскрыли детали крушения самолёта с мультимиллионером и его семьёй

Обледенение и падение с высоты: В США раскрыли детали крушения самолёта с мультимиллионером и его семьёй

Самолёт польской авиакомпании LOT выполнял рейс из лондонского Хитроу в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. После поступления информации о возможной бомбе экипаж изменил маршрут и в 10:01 по местному времени приземлился в Модлине. После посадки лайнер направили на специально выделенную стоянку. К проверке сообщения об угрозе взрыва привлекли экстренные службы, в том числе сапёров. Аэропорт временно закрыли. Информация о наличии взрывчатки на борту пока не подтверждена.